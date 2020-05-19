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Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.05.2020 08:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya alanlarında verdiği hizmetlerle gündeme gelen Deniz Işın Coşkuner, kurucusu olduğu DNC Medya üzerinden 100 gence teknoloji destek paketi sağlayacaklarını açıkladı.Teknoloji alanında gelişimi hedefleyen ülkemizde, gençlere destek olarak önünü açmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Coşkuner, mevcut salgın hastalık sebebiyle evlerinde zaman geçirmekte olan gençler için, gelecek planlaması açısından son derece önemli olan bir teknoloji destek paketini kısa sürede sunacaklarını bildirdi.Teknoloji alanına gençlerin katılım oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Coşkuner, kurucusu olduğu DNC Medya ile gerek ulusal, gerek uluslararası çapta bir çok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, "Ekibi genişletmek ve teknoloji alanında yeni beyinler yetiştirmek adına ülkemizin gençlerine yön göstereceğiz ve yüz gencimize özel teknoloji destek paketi vereceğiz" dedi.Sosyal medya, grafik tasarım, video edit ve Front-End yazılımları gibi birçok alanda faaliyet gösteren DNC Medya, kendisini geliştirmek isteyen, teknolojiyi ve yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip eden 100 gence, destek paketleri ile yeni istihdam kapıları sağlamayı hedefliyor.Teknolojiye ve yazılıma olan rağbetin artmasıyla birlikte, taşın altına elini koymaya karar verdiğini söyleyen girişimci genç iş adamı Deniz Işın Coşkuner, ‘’Firmamız takipçilerinden ve sosyal medya platformları üzerinden, işimiz ve çalışma alanlarımız ile ilgili genç arkadaşlarımızdan birçok soru ve talep geliyordu.

Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi

Sosyal medya alanlarında verdiği hizmetlerle gündeme gelen Deniz Işın Coşkuner, kurucusu olduğu DNC Medya üzerinden 100 gence teknoloji destek paketi sağlayacaklarını açıkladı.
Teknoloji alanında gelişimi hedefleyen ülkemizde, gençlere destek olarak önünü açmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Coşkuner, mevcut salgın hastalık sebebiyle evlerinde zaman geçirmekte olan gençler için, gelecek planlaması açısından son derece önemli olan bir teknoloji destek paketini kısa sürede sunacaklarını bildirdi.
Teknoloji alanına gençlerin katılım oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Coşkuner, kurucusu olduğu DNC Medya ile gerek ulusal, gerek uluslararası çapta bir çok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, "Ekibi genişletmek ve teknoloji alanında yeni beyinler yetiştirmek adına ülkemizin gençlerine yön göstereceğiz ve yüz gencimize özel teknoloji destek paketi vereceğiz" dedi.
Sosyal medya, grafik tasarım, video edit ve Front-End yazılımları gibi birçok alanda faaliyet gösteren DNC Medya, kendisini geliştirmek isteyen, teknolojiyi ve yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip eden 100 gence, destek paketleri ile yeni istihdam kapıları sağlamayı hedefliyor.
Teknolojiye ve yazılıma olan rağbetin artmasıyla birlikte, taşın altına elini koymaya karar verdiğini söyleyen girişimci genç iş adamı Deniz Işın Coşkuner, ‘’Firmamız takipçilerinden ve sosyal medya platformları üzerinden, işimiz ve çalışma alanlarımız ile ilgili genç arkadaşlarımızdan birçok soru ve talep geliyordu. Biz de bu talep ve sorulara en doğru şekilde bir destek paketi ile cevap verebileceğimizi düşünerek, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik’’ dedi.

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