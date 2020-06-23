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Deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi ve evde beslenmemesi uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de hayvanların doğal dengesinin bozulmaması için uyarılarda bulunuldu - ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş: - "Deniz kaplumbağalarını ürkütmemek lazım. Rahatsız etmeyin, eve alıp beslenilmez, eve uygun değil"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de hayvanların doğal dengesinin bozulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kumsalların deniz kaplumbağaları için önemli olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların deniz ekosistemine fayda sağladığını dile getiren Kıdeyş, "Anaç kaplumbağalar sahile gelerek 70-100 arasında yumurtayı yuvalarına bırakıyor. Daha sonra yuvanın üstünü kapatıp giderler. Bu yavrular belli bir süre sonra yuvalarından çıkıp denize giderler. Onlar da 15-20 yıl sonra çıktıkları sahile gelerek yuva yapar." diye konuştu.

Kıdeyş, doğal dengenin zarar görmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda insanlara çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Yuvaların tahrip etmemesi gerektiğini vurgulayan Kıdeyş, şu uyarılarda bulundu:

"Kaplumbağaların geçişlerini engelleyecek yapılar olmaması gerekiyor. Kaplumbağalar serbestçe denizden çıkıp, kumsala yuvasını yapmalı. Bu doğal yapıyı bozmamak lazım. Yavru kaplumbağalar ışığa hassas. Yuvadan çıktıklarında denizin parlamasından denizi öyle anlıyor. Eğer farklı noktalarda ışık görürlerse oraya gidip koruyabiliyorlar. Yavruları görenlerin ellerine alıp denize bırakmaması gerekiyor. Bıraksınlar yavru kendi hareketleriyle denize gitsin. O süreçte kazanacağı kas hareketi denizde rahat ettirecektir. Deniz kaplumbağalarını ürkütmemek lazım. Rahatsız etmeyin ve eve alıp beslenilmez, eve uygun değil."

Kıdeyş, üreme döneminde düzenleme için sahile gelen traktör ve kepçelerin yuvalara zarar verdiğini belirterek, bu çalışmaların üreme dönemi öncesinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Caretta carettaların yuvaları korumaya alındı

Yetkililer tarafından Mersin'de caretta carettaların yumurtlama sahalarında başka hayvanların saldırısına uğramamaları ve rahatsız edilmemeleri için tedbirler alındı.
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait sahilindeki yaşam alanına "Deniz kaplumbağası yuvasıdır, lütfen koruyalım" yazılı tabela asılırken, köpek, çakal ve tilki gibi hayvanların zarar vermemesi için caretta caretta yuvalarına kafes konuldu.

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