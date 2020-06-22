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Deniz kaplumbağasının yumurtaları koruma altına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde Finike sahilinden karaya çıkan bir caretta ceratta deniz kaplumbağası, kumsalda açtığı çukura yumurtalarını bıraktı.

Gece saatlerinde Finike sahilinden karaya çıkan bir caretta ceratta deniz kaplumbağası, kumsalda açtığı çukura yumurtalarını bıraktı. Vatandaşların bildirimi üzerine sahile giden zabıta ekipleri, caretta carettanın yumurta bıraktığı alanı koruma altına aldı. İçerisinde yumurta bulunan çukurun etrafına metal çubuklar çakıp, etrafını şeritle çeviren zabıta görevlileri, sahilde denize giren vatandaşlara da bilgilendirmede bulundu.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, sahilin caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde yeni caretta carettalarında gelerek, yumurta bırakabileceğini hatırlattı.

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