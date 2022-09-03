Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında sabah saatlerinde başlayan organizasyonda sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

