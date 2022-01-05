Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

MERSİN (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oramiral Özbal, beraberindeki Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Mersin Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özbal, daha sonra makama geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbal, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Su'ya teşekkürlerini iletti.

Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

