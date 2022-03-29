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Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor

29.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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