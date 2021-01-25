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Deniz manzarasını kapatıyor diye ağaçları kestiler

25.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi.Gündoğan Mahallesinde bulunan bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi.
Gündoğan Mahallesinde bulunan bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi. Kesilen ağaçların görüntüsü sosyal medyada paylaşınca Bodrum halkı ve çevreciler tarafından büyük tepki topladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kesilen ağaçların görüntülerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manzarası için doğayı katleden, Bodrum’a da kendisine de saygısı olmayan bu doğa düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğim. Kimsenin şahsi zevki, Bodrum’dan ve doğadan daha değerli değil" ifadelerini kullandı.

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