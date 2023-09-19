Deniz olmayan Sivas’ta balık sağımı başladı

Gürün’de yaşayan Özgür Alparslan, yaklaşık 30 yıldır alabalık üretimiyle uğraşıyor. Alparslan, ilçede bulunan Gökpınar Gölü yakınlarında kurduğu ve denizden uzaklığı 430 kilometre olan tesiste balık sağımına başladı. Alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılırken, bu tesiste yıllık ortalama 5 milyon civarında alabalık üretimi ve gönderimi gerçekleştiriliyor. Üretilen yavru alabalıklar Elazığ, Kayseri, Erzincan, ve Tunceli gibi illerde bulunan barajlardaki alabalık çiftliklere gönderiliyor.

“YILLIK ORTALAMA 5 MİLYON CİVARINDA ÜRETİMİMİZ VE GÖNDERİMİMİZ VAR”

İşletme sahibi Özgür Alparslan, yıllık ortalama 5 milyon civarında üretim ve gönderimlerinin olduğunu belirterek, “Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Yerimiz Sivas Gürün Gökpınar’da. Alabalık üretimi yapıyoruz. Yavru üretimi yapıyoruz. Son yıllarda da dönüştürülmüş şekilde komple yavru üretiyoruz. Son zamanlarda foto period sağımı ile kış dönemi hariç yaz döneminde sağım yapıyoruz. Bölgede Elâzığ, Kayseri, Erzincan ve Tunceli gibi bazı illerde yavru üretimini dışarıdan sağlayan çiftlikçe arkadaşlara yavru sağlıyoruz. Yıllık ortalama 5 milyon civarında üretimimiz ve gönderimimiz var” dedi.

