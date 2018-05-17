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Deniz Türüç: Fatih Terim'le çalışmak isterim

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Adı Galatasaray'la anılan Deniz Türüç, transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Deniz Türüç, Kayserispor'dan ayrılmak istediğini belirtti.

Deniz Türüç: Fatih Terim'le çalışmak isterim

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Kayserispor formasıyla sezonu 9 gol, 7 asistle tamamlayan Deniz Türüç'ün adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.

Kayserispor formasıyla sezonu 9 gol, 7 asistle tamamlayan Deniz Türüç'ün adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.
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Başarılı oyuncu hakkında çıkan transfer söylentilerine çok net cevap verdi.

Başarılı oyuncu hakkında çıkan transfer söylentilerine çok net cevap verdi.
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Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
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"Fatih Terim beni milli takıma çağıran ve bana yardımcı olan bir hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."

"Fatih Terim beni milli takıma çağıran ve bana yardımcı olan bir hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."
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'En doğrusu ayrılmak'

'En doğrusu ayrılmak'
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"İki sezondur yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben de kendi adıma artık buna hazırım. Bu adımı atmak istiyorum. Kulübüm için de benim için de en doğrusu eminim ki bu. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim."

"İki sezondur yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben de kendi adıma artık buna hazırım. Bu adımı atmak istiyorum. Kulübüm için de benim için de en doğrusu eminim ki bu. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim."
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'Hepsi büyük isimler'

'Hepsi büyük isimler'
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Adı İstanbul'un diğer devleriyle de geçen Deniz Türüç, bu konuyla ilgili olarak şu sözleri sarfetti:

Adı İstanbul'un diğer devleriyle de geçen Deniz Türüç, bu konuyla ilgili olarak şu sözleri sarfetti:
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"Şenol Güneş, Aykut Kocaman veya Mustafa Denizli... Bunların hepsi Türk futbolu için önemli isimler. Dolayısıyla onların çalıştırdığı takımlarla adımın geçmesi beni her zaman mutlu eder"

"Şenol Güneş, Aykut Kocaman veya Mustafa Denizli... Bunların hepsi Türk futbolu için önemli isimler. Dolayısıyla onların çalıştırdığı takımlarla adımın geçmesi beni her zaman mutlu eder"
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Kayserispor deniz türüç

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