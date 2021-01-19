Deniz Türüç’ten Kayserispor paylaşımı

Başakşehir futbolcusu Deniz Türüç, Kayserispor maçı öncesindeki paylaşımı beğeni topladı.

Süper Ligin 20.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçı öncesinde Deniz Türüç’ün paylaşımı dikkat çekti. Türkiye’de ilk olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve Sarı-Kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Deniz Türüç’ün maç öncesi paylaşımı büyük takdir topladı. Deniz Türüç maç öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda daha öncesi formasını giydiği Hes Kablo Kayserispor formalı fotoğrafını ve hem de Medipol Başakşehir formalı fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraflar büyük beğeni alırken Deniz Türüç, Hes Kablo Kayserispor’u ve Kayseri’yi unutmadığını gösterdi.

