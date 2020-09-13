Deniz tutkusu başarıyı getirdi: İspanya’da staj, İngiltere’de iş

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’ndan 2017 yılında mezun olan Erman Eroğlu, Londra’da kurduğu tekne bakım şirketi ile kariyerini başarı ile sürdürüyor.

Uzun yıllardır deniz ile iç içe geçen bir yaşamı olduğunu anlatan Erman Eroğlu, “2000 yılında başlayan ve 6 yıl süren bir yüzme kariyerim var. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Slam Yüzme kulüplerinde lisanslı olarak yarışlara katıldım. Daha sonra Karşıyaka Yelken Kulübünde yelkene başladım, optimist, Laser 4.7 ve 420 sınıflarında yarıştım. Profesyonel yelken hayatım ise Arkas Sailing Team’e katıldıktan sonra başladı. Takım olarak yurtiçinde pek çok şampiyonluk kazanıp, 50 yılın en prestijli yelken yarışlarından birisi olan St. Tropez Giraglia Rolex Cup’ta 2’incilik elde ettik. Yani hayatım hep deniz ile iç içe geçti. Bu nedenle bilinçli bir tercihle Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’nı tercih ettim. Öğrenci iken de Yelken Topluluğu’nun başkanlığını yürüttüm” dedi.

Yurt dışı stajı bana büyük bir özgüven verdi

Marina ve Yat İşletmeciliği Programı 1’inci sınıf öğrencisiyken, stajını İspanya’nın Palma de Mallorca’da bulunan marinası Port Adriano’da tamamlayarak mesleki kariyeri için önemli bir adım attığını belirten başarılı genç, “Yurt dışında staj yapabilmek kişiye büyük bir özgüven veriyor. Tek başına iken kendini daha iyi sınayabiliyorsun. Böylece yurt dışında iş kurma fikrimin temellerini staj döneminde attım. Yaklaşık 2 yıl önce de İngiltere’ye yerleştim. Londra’da Alesta Yacht Service ismini verdiğim tekne bakım şirketini kurdum. Bir ana liman kenti olarak bilinen Southampton’ı hedef kitle alarak çalışmalara başladım. Şirketimin faaliyet alanları içinde tekne danışmanlığı, tekne transferi, online satış, yarış hazırlığı, çeşitli tamir ve bakım hizmetleri yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar, tekneleri bir kaçış aracı olarak gördükleri için işlerim daha da büyüdü” diye konuştu.

"Fırsatları iyi değerlendirin"

Denize ve denizciliğe ilgi duyan gençlerin kariyerlerinde ilerlemeleri için tavsiyelerde bulunan Eroğlu, “Denizcilikle ilgili bir program ya da bölümde okuyan öğrencilerin marinaları yakından tanımalarını, ortamın içinde olmalarını tavsiye ederim. Fırsatlar aslında karşımıza çıkıyor ama önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Üniversitemde düzenlenen etkinliklerde pek çok deniz insanı ile karşılaştım ve onlarla bağlantımı sürdürdüm. Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’na başlamadan önce iş alanlarının bu kadar geniş olduğunu fark etmemiştim. İşi sadece tek bir kalıba dökmemek lazım. Sektör ve pazar çok geniş. Acentelikten, yat imalatına, yelken malzemelerinden, turizm şirketlerine kaptanlığa kadar pek çok seçenek mevcut. İyi bir kariyer için sektörün ihtiyaçlarını çok iyi gözlemlemeli ve buna göre kendinizi yetiştirmeli” dedi.



