Deniz ulaşımında bekleme devri bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kademeli mesaiye geçişin konuşulduğu bugünlerde deniz ulaşımında sefer sıklıklarını önemli ölçüde artırdı. Özellikle yoğun hatlarda gün boyunca yolcu gemileri 15 dakikada bir, araba vapurları ise 20 dakikada bir sefer yapacak. Ayrıca gemiler motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bugünden itibaren bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı. İzmir’de pandemi dönemiyle birlikte özel araç yoğunluğunun artması, kent trafiğini büyük ölçüde olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kamuda ve özel sektörde özellikle kent merkezindeki işyerlerinde “kademeli mesai” uygulamasının başlatılması önerisini getirmiş ve bu konuda hazırlanan bir dosyayı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e sunmuştu. Bu husustaki hazırlıkların devam ettiği süreçte deniz ulaşımında çok önemli kararlara imza atıldı. Özellikle yoğun kullanılan Karşıyaka, Konak, Alsancak, Pasaport, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerine yapılan seferler önemli ölçüde artırıldı. Gün içinde toplam 207 olan sefer sayısı 272’ye çıkarıldı. Yolcu gemileri sefer sayıları yüzde 23,8; araba vapuru sefer sayıları ise yüzde 84,6 arttı. Tüm seferler dikkate alındığında, her iskeleden ortalama 7-10 dakika arasında bir gemi kalkacak.

Gün boyu 15 dakikada bir sefer

Karşıyaka-Konak ve Bostanlı-Konak hatlarında gün boyunca 15 dakikada bir seferler 1 Eylül itibariyle başladı. Karşıyaka-Konak hattında seferler 07.00’de başlayacak. Son sefer ise 22.45’te yapılacak. Bostanlı-Konak hattında ise seferler 07.10’da başlayıp, 22.40’ta bitecek. Karşıyaka ve Bostanlı’dan, Pasaport ve Alsancak’a yapılan seferler ise 07.20 - 10.05 ve 16.35 - 19.35 saatleri arasında 15 dakikada bir gerçekleştirilecek.

20 dakikada bir araba vapuru

Araba vapurlarının çalıştığı Bostanlı-Üçkuyular hattında da gün boyunca 20 dakikada bir seferler başladı. Bu hatta sefer sayısı 26’dan 48’e çıkarıldı. İlk sefer 07.10’da, son sefer ise 23.00’te yapılacak. Ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri 23.20-06.50 saatleri arasında beş ek sefer yapılacak. Öte yandan yeni gelecek Uğur Mumcu araba vapurunun da devreye girmesiyle gün içinde, talebe göre 15 dakikada bir sefer yapılması mümkün olabilecek.

Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe ring seferi

Gün boyunca ortalama 50’den az yolcuya hizmet verdiği tespit edilen Göztepe-Karantina-Konak-Alsancak-Pasaport-Göztepe paralel hattı, kış dönemiyle birlikte iptal edildi. Bunun yerine, Körfez’in her iki yakasını birleştiren ve zamandan kazandıran Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka ring seferi konuldu. Böylece ilk defa Karşıyaka, Üçkuyular ve Güzelyalı direkt olarak deniz seferiyle bağlanmış oldu. Bu hatta hafta içi günlerde 11, cumartesi günleri ise toplam 10 sefer yapılacak.