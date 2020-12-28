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Denizciler mesleklerine online olarak hazırlanıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 28.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencileri mesleklerine hazırlanmak adına etkinlikler gerçekleştiriliyor.

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencileri mesleklerine hazırlanmak adına etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen söyleşi ve webinarda itfaiyecilik mesleğinin kanuni yönden detayları ele alınırken, denizcilik sektöründen isimler de öğrencilerle bir araya gelmeye başladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından ‘İtfaiyecilerin Yasal Yükümlülükleri ve Sahip Oldukları Kanuni Haklar’ konulu söyleşi ve ‘Limanda İstihdam Olanakları’ konulu webinar düzenlendi. Av. Neslihan Güneş’in konuşmacı olarak katıldığı ‘İtfaiyecilerin Yasal Yükümlülükleri ve Sahip Oldukları Kanuni Haklar’ konulu söyleşide katılımcılara; itfaiyecilik mesleğinin kapsamı, meslekleriyle ilgili talep ettikleri iyileştirme hakları ve yapmakla mükellef oldukları yasal yükümlülüklerini içeren konularda bilgiler verildi.
Daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandı. Beldeport Liman Müdürü Kaptan Uğur Kılıç’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Limanda İstihdam Olanakları’ konulu webinarda ise liman tesis ve teknolojilerindeki son gelişmeler, liman tesislerindeki iş olanakları ve çalışanlardan beklentiler ile ilgili bilgiler verildi. Ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, “İtfaiyecilik mesleğinin öğrencilerimiz tarafından tam olarak kavranması ve böylelikle hem bedensel-ruhsal hem de bilgi birikimi açısından mesleğe hazır olarak mezun olmaları oldukça önemli. Bununla birlikte denizcilik sektörü ile öğrencilerimiz arasında etkileşim kurulması adına sektörden temsilcilerle buluşmalar düzenlemeyi sürdüreceğiz” denildi.

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