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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Sinop'ta kutlandı

SİNOP HABERLERİ  | 01.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Sinop'ta kutlandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Kazım Alpay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tekne ile denize açılan Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Alpay ile diğer ilgililer, deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi denize bıraktı.

Vali Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tüm deniz şehitlerini rahmetle andıklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Ruhları şad olsun." dedi.

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