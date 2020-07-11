YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

SİNOP HABERLERİ  | 11.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sinop’un Akliman mevkisi plajında yabancı uyruklu olduğu bilinen bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde gerçekleşti.

Sinop’un Akliman mevkisi plajında yabancı uyruklu olduğu bilinen bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Denizin dalgalı olmasından dolayı cankurtaranların dikkatli olunması konusunda uyarılarına rağmen aldırmayıp denize giren vatandaş dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı. Plajdaki diğer vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı son anda fark etti ve hemen 112’yi aradı. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Durumunun iyi olduğu bildirilen vatandaş Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüşKan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sinop Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
05:07
Öğle
12:50
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:14

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Gizem Eczanesi
Turkeli
Özcan Eczanesi
Boyabat
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Çirkin balığa yoğun talep

Çirkin balığa yoğun talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.