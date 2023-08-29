Denizde çöp toplama etkinliği: Türk bayrağı açtılar

Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve denizlerimizin geleceğini güvence altına almak amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Çobanlı İskelesi’nde deniz dibinde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Samsun Dalış Okulu öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinde bulunan çöp ve benzeri eşyaları toplayarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iskele önünce kurduğu ilgili alana getirdi. Dalgıçlar daha sonra denizde mavi bayrak ve Türk bayrağı açarak deniz temizliği ve çevre bilincine dikkat çekti.

Denizlerimizin temizliği ve sağlığı için atılacak her adımın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmada önemli olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Temiz denizler, sağlıklı geleceğin anahtarı. Denizlerimizin geleceği, hepimizin elinde. Küçük değişiklikler yaparak deniz kirliliğine karşı mücadeleye destek olabiliriz. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve denizlere duyarlı davranmak, denizlerimizin korunmasında büyük fark oluşturacaktır" dedi.

Denizlerin korunması ve temiz tutulmasına dikkat çeken Samsun Dalış Okulu Başkanı Serdar Bostancı ise “Mavi vatanımızı daima korumak durumundayız. Suyun bize sunduğu nimetlerden son derece yararlanmamız lazım. O yüzden bir farkındalık olsun diye bu etkinliği düzenledik. Umarım bundan sonraki yıllarda da devam eder. Bu farkındalığı oluştururuz ve mavi bayraklı plaj sayımız artar” diye konuştu.

