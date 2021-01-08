YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde

Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde

08.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 10.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde 10 gün önce Ali Nail Gündoğan (23) arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündoğan’ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına 10 gündür aralıksız devam ediyor. Acılı aile ise endişeli gözlerle bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
1/

Hatay Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:47
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Hatay Gökçe Eczanesi
Antakya
Imge Eczanesi
Antakya
Işık Eczanesi
Antakya
Kuzeytepe Eczanesi
Antakya
Aylın Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Turgut Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için doğru tercih”

MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için doğru tercih”

Migren tedavisinde botoks uygulaması

Migren tedavisinde botoks uygulaması

Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı

Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı

İHH, 2020'de Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH, 2020'de Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı

Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi

Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi

Payas Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici görevine başladı

Payas Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici görevine başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.