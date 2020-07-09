YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

EDİRNE HABERLERİ  | 09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi.

Edirne’nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi. Kalbi duran, sonrasında tekrar hayata döndürülen genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a sevk edildi.
Olay, Enez’in Karaincirlik Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denize dalmak için kıyıya gelen Yağız Korkmaz(17) suya girdi. Bir süre sonra daldığı denizde vurgun yiyerek bilincini kaybeden genç su üstüne çıktı. Kalbi, aniden artan basıncın etkisiyle duran genci, kendisini görenler kıyıya çıkardı.
Durumun haber verilmesiyle bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından Enez’den Keşan’a getirilen gencin kalbinin tekrar çalışması sağlanarak hayat döndürüldü.
Bu sırada Atatürk Stadı’na bilinci kapalı halde getirilen Yağız Korkmaz, ambulans helikopter ile birlikte Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesi’ne sevk edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Edirne Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:41
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Erkin Eczanesi
Merkez
Korkut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Deniz Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.