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Denizdeki 21 saatlik yaşam mücadelesini kazanan iş insanı, doktorlarını da şaşırttı

13.07.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da falezlerde yüzmek için girdiği denizde sürüklenen ve girdiği yerden 18 kilometre uzaklıktaki bir otelin plajına çıkmayı başaran Muhittin Soyaltın'ın sağlık kontrolleri devam ediyor - Göz Hastalıkları Doktoru Mehtap Abay: - "Bir insanın 21 saat dalgalarla boğuşarak, sağ kalmasının bir mucize olduğunu düşünüyorum" - Göğüs Hastalıkları Doktoru Necati Koç: - "Hayatta kalması gerçekten büyük bir başarı"

Antalya'da, denize girerek iki kere akıntıya kapılan ve lodosa yakalanan Muhittin Soyaltın'ın, saatlerce suda verdiği yaşam mücadelesini kazanmasının ardından başlayan tedavisi sürüyor.

Yurt dışına sebze-meyve ihracatı yapan iş insanı 60 yaşındaki Muhittin Soyaltın'ın, Muratpaşa ilçesindeki falezlerden denize girdikten sonra akıntıya kapılarak, 21 saat kıyıya çıkmak için verdiği mücadeleden sağ çıkması doktorlarını da şaşırttı.

Özel bir hastanenin göz hastalıkları doktoru Mehtap Abay, AA muhabirine, Soyaltın'ın hastaneye geldiğinde gözlerini açamadığını söyledi.

Kornealardaki epital kaybının güneş yanığı ve deniz suyundan kaynaklandığını aktaran Abay, "Tedaviye olumlu yanıt verdi sadece kataraktan kaynaklı bir görme azlığı var. Bir insanın 21 saat dalgalarla boğuşarak, sağ kalmasının bir mucize olduğunu düşünüyorum" dedi.

Göğüs Hastalıkları Doktoru Necati Koç da hastanın hastaneye ilk geldiğinde gözlerinin görmediğini, bütün vücudunun kıpkırmızı olduğunu belirtti.

Tedaviyle Soyaltın'ın sağlığının şu anda iyi olduğunu anlatan Koç, "Hayatta kalması gerçekten büyük bir başarı. Kendisi sağlıklı ve sıhhatli." diye konuştu.

- "60 yaşından sonra yeni bir hayat başladı"

Muhittin Soyaltın ise sağlığının hemen hemen eski haline döndüğünü, kontrollerinin devam ettiğini belirterek, "Doktorlarımız ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Çok güzel baktılar. Sanki yeniden dünyaya geldim. 60 yaşından sonra benim için yeni bir hayat başladı." ifadelerini kullandı.

Soyaltın, Muratpaşa ilçesindeki falezlerden girdiği denizde, iki kere akıntıya ve lodosa kapılarak açığa sürüklenmiş, tur teknelerine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kalmıştı.

Kundu turizm merkezindeki bir otelin sahiline ulaşmayı başaran ve ambulansla hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı nedeniyle 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

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