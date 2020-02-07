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Deniz’den, müdür başyardımcısı kadrosuna ilişkin açıklama

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okullarda müdür başyardımcısı kadrosunun kaldırılmasıyla ek yönetici ihtiyacının meydana geldiğini söyledi.Müdür başyardımcısı kadrolarının kaldırılmasıyla büyük sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Başkan Deniz, “Yürürlükte olan 21 Haziran 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin, eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin normal kadrolarına ilişkin yönetmelik ile uyuşmuyor.

Deniz’den, müdür başyardımcısı kadrosuna ilişkin açıklama

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okullarda müdür başyardımcısı kadrosunun kaldırılmasıyla ek yönetici ihtiyacının meydana geldiğini söyledi.
Müdür başyardımcısı kadrolarının kaldırılmasıyla büyük sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Başkan Deniz, “Yürürlükte olan 21 Haziran 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin, eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin normal kadrolarına ilişkin yönetmelik ile uyuşmuyor. Bu yönetmeliğin doğurduğu en büyük sorun okullarda müdür başyardımcısı kadrosunun kaldırılmasıyla oluşan ek yönetici ihtiyacı olmuştur. Yatılı veya pansiyonlu okulların niteliği ve bu özelliklerinden kaynaklı idari görevler, bu kurumlara bu niteliklerine münhasır bir yöneticilik normunun gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Yönetmelik, müdür başyardımcılığı normunun iki halde verilmesini öngörmektedir. Eğitim kurumlarının yatılı veya pansiyonlu olması ya da müdür yardımcısı sayısının altı olması. Diğer bir ifadeyle, eğitim kurumunun yatılı veya pansiyonlu olması, müdür yardımcısı sayısından bağımsız olarak tek başına müdür başyardımcısı normu verilmesini gerektirmektedir. Ancak söz konusu iki yönetmelik hükümlerinin uyuşmazlığından kaynaklı olarak pansiyonlu ve yatılı okullarımızda norm kadro yönetmeliğine göre müdür başyardımcısı normu bulunmasına rağmen yönetici atama yönetmeliğindeki eksik bırakılmış hüküm dolayısıyla var olan bu norm kadroya atama yapılamamaktadır. Sonuç olarak pansiyonlu ve yatılı okullarımızın neredeyse tamamı yönetici kadroları eksik bir biçimde hizmet vermektedir. Bu durum pansiyonlu okullarda çalışan yöneticilerin iş yükünün iki kat artmasına ve nihayetinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bakanlıktan, yatılı veya pansiyonlu okullar için öngörülen müdür başyardımcılığı normunun yönetici atama yönetmeliğinde de yerini bulmasını veya norm yönetmeliğinde ifadesini bulan Müdür Başyardımcısı normunun pansiyonlu ve yatılı eğitim kurumlarına özel olarak ilave müdür yardımcılığı normuna dönüştürülmesini istiyoruz” diye konuştu.

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