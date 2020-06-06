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Denizden odun toplarken kalp krizi geçirdi

YALOVA HABERLERİ  | 06.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde, denizdeki odunları topladığı esnada kalp krizi geçiren adam boğuldu,Tersaneler bölgesinde elindeki motorlu testere ile denizin içerisindeki kalas parçalarını keserek kıyıya çıkartan Hasan Koçal, bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde, denizdeki odunları topladığı esnada kalp krizi geçiren adam boğuldu,
Tersaneler bölgesinde elindeki motorlu testere ile denizin içerisindeki kalas parçalarını keserek kıyıya çıkartan Hasan Koçal, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Acıyla sulara gömülen yaşlı adamı gören vatandaşlar şahsın sudan çıkmaması üzerine denize girip kıyıya çekti. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Koçal kurtarılamayarak hayata veda etti. Olayı duyarak hastaneye akın eden yakınları göz yaşlarına boğuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Marmara Eczanesi
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Çimen Eczanesi
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Arda Eczanesi
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Işıl Eczanesi
Cinarcik
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