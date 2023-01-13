Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) içerisinde bulunan göleti indirilen teknede Sivaslılara balık ziyafeti sunuluyor. Balık ekmek deyince akıllara ilk olarak gelen Eminönü balıkçılarını aratmayan konseptte müşteriler sallanan teknede balık ekmek yemenin tadını çıkarıyor. Gölet in bulunduğu parkına gelen ziyaretçiler bozkırda adeta bir deniz havası alıyor.

SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, gölet içerisine sallanan teknede balık ekmek yiyen müşterilerin, aynı deneyimi deniz kenarında yaşamak için kilometrelerce yol gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

ATIL VAZİYETTEYDİ GÖSTERİŞLİ BİR PARKA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

CÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, gölet parkının bulunduğu alanın geçmiş yıllarda atıl vaziyette ve sazlıklarla kaplı olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 3 yıl önce bu alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından Sivas’a kazandırılmış bir mesire alanıdır. Daha önce burası atıl durumdaydı ve kamışlarla kaplıydı. Rektörümüzün projesiyle burası Sivaslılara hafta sonları ve boş zamanlarında hoş bir vakit geçirecekleri bir mesire alanına dönüştürüldü. Sivas’ın önemli su kaynaklarından birisi oldu. Aynı zamanda gelen misafirlerimizin adeta deniz ortamını oluşturacak şekilde balık ekmek yiyebilecekleri bir alan inşa edelim dedik” şeklin konuştu.

“EMİNÖNÜ’NÜ ARATMAYACAK”

Prof. Dr. Koç, yapılan konseptin Eminönü balıkçılarını aratmayacağını söyleyerek, “Balık ekmek deyince akla İstanbul Eminönü balıkçıları geliyor. Eminönü balıkçılarının en önemli özelliği sallanan tekne içerisinde keyifle balık ekmek yemektir. Bizim teknemizde de aynı havayı oluşturabildik. Suda sallanma özelliğiyle insanların İstanbul’a gitmeden bu lezzeti üniversitemizde bulunan mesire alanında yiyebilecekler. Yaklaşık 40 günde inşa ettik ve şuanda isim verme aşamasındayız. Sosyal medyada bir anket başlattık ve 10 bin insan katıldı. Anket sonucunda teknemizin ismi verilerek resmi açılışı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“OLTAYLA BALIK TUTULUP TAZE OLARAK TÜKETİLEBİLECEK”

Prof. Dr. Koç, ilerleyen dönemlerde gölette bulunan balıkların olta balıkçılığına açılacağını ve tutulan balıkların taze olarak tutanlar tarafından pişirilip yenilebileceğini belirterek, “Teknede dönemin balıkları tüketilecek. Özellikle o dönemde uskumru yaygınsa uskumru, palamut yaygınsa palamut ya da hamsi gibi balıklar tüketilecek. Aynı zamanda göledimizde sayısız balığımız var. Başta alabalık ve sazan balığı olmak üzere birçok balık var. Bu balıklar 3 yıl önce Keban barajından getirilerek yavru olarak buraya salındı. Bu balıklar ilerleyen dönemde olta balıkçılığına dönüştürülecek. İnsanlar bu göletten oltayla tuttuğu balığı bize teslim edecekler. Bizde o balıkları terbiye ederek pişirip onlara ikram etme şansımız olacak. Böylelikle aileler çocuklarını alarak hem olta balıkçılığı yapma hem de tuttukları balıkları taze bir şekilde tüketme imkanı bulacaklar. Biz turizm fakültesi olarak ticari bir amaç taşımıyoruz. Amacımız lezzetli ve keyifli anlar yaşatmak. Bu anları yaşatırken de olabildiğince ekonomik olmak. Şuan için balık fiyatlarımız ekmek arası 50 lira” diye konuştu.

“BALIK KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI İSABETLİ BİR KARAR”

Gölet parkına balık ekmek yiyen Mustafa Değirmenci, bir Trabzonlu olarak balık yeme kültürünün Sivas’ta yaygınlaştığını görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade edip, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin böyle bir konsept yaparak bu gölete tekne indireceği hiç aklıma gelmezdi. Sivas gibi denize kıyısı olmayan bir memlekette insanların balıkla tanışması o kültürün devamı açısından çok isabetli bir karar olmuş. İstanbul’da Eminönü neyse Sivas’ta da burası o şekilde anılacak” dedi.

