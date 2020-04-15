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Denizlerde av yasağı başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 15.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Denizlerdeki avcılık sezonu bugün itibari ile son buldu.

Denizlerdeki avcılık sezonu bugün itibari ile son buldu. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamamış ve son zamanlarda başlayan korona virüs salgını ile balık avcılığı iyice zora girerek balıkçılar sezonu erken kapattı. Artık 4 ay boyunca geleneksel kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığı yapılabilecek.
Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa Karakaş bütün sektörlere yansıyan korona virüs salgınının deniz balıkçılığınıda etkilediğini ve bugün itibari ile av yasağının başladığını söyledi.
Başkan Karakaş, "Bu sezon balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Son zamanlarda korona virüs salgını ile zaten balıkçılar pek denize çıkmıyorlardı, bu durum balık fiyatlarınıda etkiledi. Bu sezon denizde olan 8 çeşit balığın 2 tanesi deniz balığı diğer 6 tanesi kültür balığı olarak kaldı" ifadelerini kullandı.
Sezonun kapanması ile birlikte tezgahlarda balık satışlarının kültür balığı ve şoklu balıklar olarak devam edeceğini anlatan Başkan Karakaş, "4 ay boyunca olacak yasak süresince geleneksel kıyı balıkçılığı yapılacaktır. Fakat kıyı balıkçılığı tezgahlardaki balık fiyatına tesir etmez. Salyangoz avcılığı da serbest olduğu halde, korona virüs salgını nedeni ile fabrikaların kapalı olmasından dolayı pek yapılacağını düşünmüyoruz" dedi.
Başkan Karakaş ayrıca yeni sezonun 1 Eylül tarihinde açılacağı ve bu tarihe kadar tekne ve ağ tamiri işlerinin tamamlanacağını da belirtti.

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