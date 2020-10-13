YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor

Denizlerde "Kanuni dönemi" başlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 13.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevi için boğaz geçişi yapacak

MERSİN (AA) - Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni'nin, Silifke ilçesinde Taşucu Limanı'ndaki bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti.

Kanuni, "demir aldıktan" sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini de selamladı. İki sondaj gemisinin yan yana gelmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Gemi, Karadeniz'deki sondaj görevi öncesi boğaz geçişi yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
AK Parti Malatya’da kongre hazırlıklarına başladı
AK Parti Malatya’da kongre hazırlıklarına başladı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:33
İkindi
15:44
Akşam
18:15
Yatsı
19:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Metin Eczanesi
Akdeniz
Neşe Eczanesi
Akdeniz
Perim Eczanesi
Akdeniz
Çil Eczanesi
Mezitli
Serena Eczanesi
Mezitli
Ekinci Eczanesi
Toroslar
Soyhan Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.