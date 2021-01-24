Denizli AK Parti kongre saatini bekliyor

AK Parti Denizli 7. Olağan Kongresi 25 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katılacağı AK Parti Denizli İl Kongresi 25 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi İl Başkanı Yücel Güngör açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Yücel Güngör, salgın nedeniyle kongrenin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Güngör, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamızın neferleri olarak siyaseti bir bayrak yarışı olarak nitelendiriyoruz. Bizler siyaseti makam ve mevki olarak asla görmedik. Hizmet yarışında devraldığımız bayrağı en ileriye ulaştırmak için elimizden geleni ardımızda bırakmayacağız. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız” dedi.