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Denizli AK Parti kongre saatini bekliyor

24.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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AK Parti Denizli 7.

AK Parti Denizli 7. Olağan Kongresi 25 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katılacağı AK Parti Denizli İl Kongresi 25 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi İl Başkanı Yücel Güngör açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Yücel Güngör, salgın nedeniyle kongrenin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Güngör, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamızın neferleri olarak siyaseti bir bayrak yarışı olarak nitelendiriyoruz. Bizler siyaseti makam ve mevki olarak asla görmedik. Hizmet yarışında devraldığımız bayrağı en ileriye ulaştırmak için elimizden geleni ardımızda bırakmayacağız. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız” dedi.

İl Başkanı Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılacağı Denizli 7. Olağan Kongresinin pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini anımsatarak, kongrenin sadece parti delegelerine açık olduğunu belirtti. Denizli’ye ve AK Parti’ye yakışır bir kongre gerçekleştirmek istediklerini belirten Güngör, “Partimizin 2023 hedeflerine ulaşmasında Denizli’de bizlere verilen çok önemli görevin sorumluluk bilinci ile partimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Gerçekleştireceğimiz kongremizin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tüm katılımcıların sağlığını korumak önceliğimiz olacak. Bu yönde gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Allah’ın izniyle son derece coşkulu ve heyecanlı bir kongre bizi bekliyor. Partimizin kuruluşundan bu yana gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızı beklediğimiz il kongremizin şimdiden Denizli’mize, partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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