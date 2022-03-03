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Denizli-Antalya kara yolunda kar ve sis nedeniyle ulaşım aksıyor

03.03.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli-Antalya kara yolunda kar ve sis nedeniyle ulaşım aksıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli-Antalya kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle kenti Antalya’ya bağlayan kara yolu, dün gece yaklaşık 4 saat kapalı kaldı.

Gece 02.00 sıralarında açılan yolun Cankurtaran, Kazıkbeli ve Akça mevkilerinde, birçok hasarlı ve yaralanmalı kaza meydana geldi.

Trafik ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu güvenlik noktasında araçlara kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Bu ekipmanları olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Ayrıca tırların da yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Sis nedeniyle yolda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda kalan araçların kaldırılması için yoğun mücadele sergiledi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kara yolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama yaptığı bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.​​​​​​​

Yolda kalan araç sürücülerinden Turgut Okutan, AA muhabirine, yaklaşık yarım saattir yolda beklediğini belirtirken, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

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