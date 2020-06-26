YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli ASKF’den Başkan Zolan’a ziyaret

Denizli ASKF’den Başkan Zolan’a ziyaret

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.06.2020 19:23 | Son Güncelleme

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, sorun ve sıkıntıları, bugüne kadar verilen destekler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ziyarete gitti.Denizli’de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Başkanı Feyyaz Ceşen ve beraberindeki heyeti Osman Zolan’ makamında ziyaret etti.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, sorun ve sıkıntıları, bugüne kadar verilen destekler için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ziyarete gitti.
Denizli’de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Başkanı Feyyaz Ceşen ve beraberindeki heyeti Osman Zolan’ makamında ziyaret etti. Ziyarette Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ile birlikte, Ünal Coşkun, Çağatay Bostancı, Ahmet Aytekin, Mesut Bacıkoğlu ve Kenan Şenel, Mehmet Kabakçı, Ayhan Özel, Ahmet Soyel yer aldı. Ziyarette Amatör spor kulüplerinin sorun ve sıkıntılarını dile getirerek , bu zamana kadar yapılanan destekler için teşekkürlerini ilettiler.
Denizli Büyükşehir belediye Başkanı Osman Zolan Amatörlerin yanında olduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: , “Her zaman amatör sporun yanında olduklarını belirterek, “Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte güçlü ve güzel işler başarıldı. Amatörler için yatırım ve yardımlarımız devam edecek. Gençlerimize ve amatör spora gönül veren kulüplerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Denizli Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:37
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:17

Denizli Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.