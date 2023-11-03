YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli-Aydın Otoyolu ilk sürücülerini ağırladı

Denizli-Aydın Otoyolu ilk sürücülerini ağırladı

03.11.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Denizli-Aydın Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümü bu sabah erken saatlerinden itibaren trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje çerçevesinde Aydın-Denizli Otoyolu’nda tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası sabah erken saatlerde, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri trafiğe açıldı. Otoyolun 60-140. kilometreleri arasındaki (Kuyucak-Kocabaş Kavşakları arası) 80 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 89 kilometrelik kesimini araçlar kullanmaya başladı. Erişime kontrollü kara yolu olarak sabah saat 08.00’den itibaren trafiğe açılan bu kesime; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak çerçevesinde tutulurken, bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak bildirildi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Aydın’ın Nazilli ilçesine doğru yola çıkan Gökhan Doğan, “Biz de uzun süre bekliyorduk. Trafik çilesi vardı ve bu sona erdi. Bir an önce Aydın’a kadar yolun açılmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"ŞU ANDA BİZİM İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET"

Otoyolun Denizli’nin trafiğini rahatlatacağını anlatan Ramazan Koç ise, “Çoktandır bekliyorduk, şükür bugün açıldı. Şu anda bizim için bulunmaz bir nimet. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Denizli trafiğini de rahatlattı. Uzun süre yolda kalıyorduk ama artık bu yol ile zaman kaybımız olmayacak” diye konuştu.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Yol güzergahını çok beğendiğini dile getiren Doğan Can da, “Memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun. Uzun zamandır bekliyorduk. Sabah erkenden geldik. Bu yolu merak ediyorduk. Gerçekten güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam ettiYeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti
Karacasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldıKaracasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldı
Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştuGaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:52
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Gökçe eczanesi
Pamukkale
Seda eczanesi
Buldan
Medet eczanesi
Merkezefendi
Özge eczanesi
Pamukkale
Sifa eczanesi
Acipayam
Gündüz eczanesi
Cal
Kale eczanesi
Civril
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.