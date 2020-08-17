Denizli bir haftada üç büyük organizasyona ev sahipliği yaptı

Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Turkcell U20 Atletizm Final Yarışmaları Denizli’nin ev sahipliğinde Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında sona erdi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Pandemi dolayısıyla ayrı kaldığımız spor özlemine atletizmde önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak son verdik” dedi.

Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe Kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Turkcell U20 Atletizm Final Yarışmaları, Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında sona erdi. Erkeklerde 9, kadınlarda 7 takımın katıldığı Final yarışmalarında hem kadın hem erkeklerde şampiyon Fenerbahçe takımı oldu.

Ege Bölgesi’nin tek temsilcisi Denizli Aka Spor Kulübü

Denizli Temsilcisi Aka Spor Kulübü 18 sporcusuyla katıldığı atletizm finallerinde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Bir yıllık kulüp için Ege Bölgesi’nden katılan tek takım olması ile de büyük bir başarıya imza attı. Hemen hemen bütün branşlarda yarışmalara katılan Aka Spor Kulübü Türkiye’de adından başarıyla söz ettirdi. Spor Toto U18 Finallerinde de 2 madalya çıkaran ve genç sporcularla yarışmalarda başarıyla boy gösterdi.