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Denizli Büyükşehir basın çalışanlarını Bağbaşı Yaylasında ağırladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcileri ve çalışanlarının Basın Bayramı’nı kutladı.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 112.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcileri ve çalışanlarının Basın Bayramı’nı kutladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 112. yıldönümü dolayısıyla basın çalışanları için Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda program düzenledi. Teleferik ile Bağbaşı Yaylası’na çıkan basın mensupları burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının kendileri için hazırladığı müzik dinletisi etkinliğine katıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdal Işık, Başkan Osman Zolan’ın ani bir program nedeniyle programa katılamadığını belirterek, selamlarını iletti. Mesai gözetmeksizin halkın doğru haber alması için görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Işık, “Bu işin asıl zorluğunu sizler çekiyorsunuz. Bu anlamlı günde Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Denizli’nin ortak menfaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Meslek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.
“Basın Bayramımız kutlu olsun”
Gazetecilerin bayramını kutlayan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, “Halkın doğru bilgi alması için zaman kavramı gözetmeden çalışan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun” dedi.

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