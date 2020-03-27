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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.03.2020 13:19 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimde verilen ara nedeniyle okullara gidemeyen öğrencilerin ‘Denizli Öğrenci Kart’ abonman sahibi öğrencilerin mart ayı yüklemelerinde kullanılmayan bakiyelerini iade edeceğini açıkladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada yaklaşık 500 bin insana enfekte olan korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesi kararı alınmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimde verilen ara nedeniyle okullara gidemeyen öğrencilerin ‘Denizli Öğrenci Kart’ abonman sahibi öğrencilerin mart ayı yüklemelerinde kullanılmayan bakiyelerini iade edeceğini açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada yaklaşık 500 bin insana enfekte olan korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesi kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi okullarına gidemeyen abonman öğrencileri unutmadı. Mart 2020 abonman yüklemesi yapan öğrenciler Denizli Öğrenci Kart’ında kullanılmayan bakiyelerini nisan ayı sonuna kadar geri alabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, ülkemiz ve dünya genelinde oluşan korona virüs nedeni ile eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği duyurulmuştur. Bu nedenle Denizli Öğrenci Kartlara Mart 2020 abonman yüklemeleri yapan öğrencilerimizin mağduriyetleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecektir. Öğrencilerimizin Valilik Kart Basım ve Dolum Merkezimize (Eski özel idare karşısı) müracaat etmeleri durumunda kalan bakiyeleri iade edilecektir” denildi. Açıklamada, iade işlemleri sırasında sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi istenirken gerekirse sürenin uzatılabileceğine dikkat çekildi.
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında belediye otobüslerinde her seferin ardından dezenfeksiyon işlemi yapıldığını, bunun yanında otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştirip sürücülerin de sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtirken, yolcuların sosyal mesafeye dikkat etmesini istedi.

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Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
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