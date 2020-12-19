Denizli Büyükşehir DESKİ’nin online abonelik sistemi çok sevildi

Pandemi dolayısıyla içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemi evlerinden çıkmadan yapabilen Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin vatandaşların ayağına kadar götürdüğü hizmetleri takdirle karşılıyor. Salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği online hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’ne gitmeden kurumun resmi internet sitesinden birçok işlemini yapabiliyor. Vatandaşlar ev ya da işyerlerinden yapacağı online başvuru ile abonelik işlemleri, abone devir işlemleri, abonelik iptal işlemleri, güvence bedeli işlemleri, su açma kapatma işlemleri, endeks işlemleri, fatura işlemleri, tarife işlemleri, abone bilgi güncelleme işlemleri, sayaç bildirim işlemleri, mühürleme ve plaka işlemleri gibi hizmetleri alabiliyor. Online müracaatın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri vatandaşların ayağına kadar giderek söz konusu başvuru işlemlerini tamamlıyor.