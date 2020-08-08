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Denizli Büyükşehir gençlerin geleceğine yön veriyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin YKS’ye giren gençlere yönelik başlattığı ’’Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı’’ yoğun ilgi görüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin YKS’ye giren gençlere yönelik başlattığı ’’Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı’’ yoğun ilgi görüyor. Üniversite adaylarının geleceğine yön verecek tavsiyelerde bulunan Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hafta sonu da hizmet verecek.
Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS tercihlerini yapmaya başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde yapılacak olan tercihler, 14 Ağustos’ta son bulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için başlattığı Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı yoğun ilgi görüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından uzun yıllar başarıyla uygulanan Eğitim İçin El Ele Projesi ile tüm üniversite adaylarına verilen danışmanlık hizmeti Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kent Konseyi’nden ya da 0 258 280 25 35- 0258 280 25 36 numaralı telefonlardan randevu alarak yapılan ücretsiz danışmanlık hizmeti hafta sonu da verilecek.

Öğrenciler memnun
Üniversite öğrenci adayı Elif Doğan ise, "Bir yıllık süreç içerisinde üniversite sınavına çalıştık. Eğitim İçin El Ele projesi kapsamında tercihlerimizi de rehber öğretmenlerimizin eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bize bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek
Eğitim için El Ele Projesi Koordinatörü Gülseren Akın ise uzman rehber öğretmenlerce oluşturulan ekibin randevu usulü ile görev yaptığını dile getirirken, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde yapılacak olan tercihlerin 14 Ağustos’ta son bulacağını söyledi. Akın, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezinde 4 rehber öğretmenimizle birlikte tercih yapmak isteyen öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Bu imkanları öğrenci arkadaşlarımıza sunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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İkindi
17:02
Akşam
20:12
Yatsı
21:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
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