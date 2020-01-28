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Denizli Büyükşehir otobüsleri 365 gün temizleniyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kent içi toplu taşıma araçları her gün temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kent içi toplu taşıma araçları her gün temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri için yapılan temizlik çalışmaları yılın 365 günü yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki otobüsler her gün temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Şehir merkezinde yaklaşık olarak 50 hatta hizmet veren 230 otobüs vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmeleri için yılın 365 günü temizleniyor. Otobüsler göreve başlamadan önce görevli temizlik personeli tarafından iç ve dış temizlik yapılması ile dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüsler daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor. Otobüsler ve otobüs durakları yaz - kış demeden temizleniyor. Otobüs durak temizlik çalışmaları özellikle kış mevsiminde daha sık yapılıyor. Otobüs ve durak temizliği için Sağlık Bakanlığının onay verdiği temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri kullanılıyor.

Buhar makinesi ile otobüsün en ücra köşesine kadar dezenfeksiyon yapılabiliyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgut Özkan, otobüsler her görev dönüşü sonrasında temizlik ve bakım kontrollerinin yapıldığını ve araçların her gün tüm iç ve dış temizliği yapıldığını belirtti. Özkan, “Amacımız Denizli halkını güvenli sağlıklı bir ortamda gideceği yere en uygun şekilde ulaştırmak. Vatandaşların daha hijyenik şartlarda yolculuk yapması için ayrıca buhar makinesi kullanılıyor. Buhar makinesi ile otobüsün en ücra köşesine kadar dezenfeksiyon işlemi yapılabiliyor” dedi.

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