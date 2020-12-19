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Denizli Büyükşehir, Sarıkamış şehitlerini anıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.12.2020 21:10 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nın 105.

Denizli Büyükşehir, Sarıkamış şehitlerini anıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıldönümüne özel online anma programı hazırladı. Program Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel TV’lerden 20 Aralık 2020 Pazar akşam saat 20.30’dan itibaren yayınlanacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıldönümüne özel bir anma programı hazırladı. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın gerçekleştireceği online anma programı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel TV’lerden 20 Aralık Pazar günü akşamı saat 20:30’dan itibaren yayınlanmaya başlayacak. Programda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetiminde saz ve ses sanatçılarının hazırlamış olduğu Sarıkamış Destanı ağıtları dinletisini sunacak.

"Tarihin en şanlı destanlarından biri Sarıkamış”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarıkamış Harekatı’nda vatanın bağımsızlığı için on binlerce kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu vurgulayarak, “Aziz şehitlerimizin anılarını yad etmek, yarınlarımıza ecdadımızın fedakarlıklarını anlatarak vefa duygusu içerisinde tarihimize sahip çıkmak adına onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış’tan aldığımız güçle birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, tek yürek olarak vatanımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Denizli Büyükşehir, Sarıkamış şehitlerini anıyor

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