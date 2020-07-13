YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Denizli Büyükşehir Tiyatrosu perdelerini açtı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci ile birlikte "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyununu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyuna Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme süreci ile birlikte "Geç Kalanlar" adlı tiyatro oyununu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyuna Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. Açık Hava Tiyatrosu’na girerken tüm seyircilerin ateşleri ölçülürken, el dezenfaktan cihazı ile hijyen kurallarına uyulması sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciler sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninde ve maske ile oyunu izlemeleri sağlandı.
Oyuncular alkış yağmuruna tutuldu
İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatan oyuna gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Oyunun sonunda izleyiciler oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Denizli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.