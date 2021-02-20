Denizli Büyükşehirden asırlık bir yatırım daha

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik aks noktalarından biri olan Ali Marım Bulvarı ile bölge için hayati önemi bulunan kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Tarihi bir yatırımla 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olmak üzere 8 şeritli yapılan 30 metre genişliğindeki yola 20 bin ton asfalt döküldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentin önemli trafik arterlerinden biri olan ve sürücü pisti olarak da kullanılan Ali Marım Bulvarı’nda başladığı düzenleme çalışmasını bir süre önce tamamlayarak asırlık bir yatırıma daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tamamlayarak trafiğe açtığı projeyle Ali Marım Bulvarı’nın yanında bölge için hayati önem taşıyan Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde bulunan dev kavşak da düzenlenerek hizmete sunuldu. Çalışmayla Ali Marım Bulvarı 4 şerit gidiş 4 şerit geliş olmak üzere toplamda 8 şerit olarak düzenlenirken, yol genişliğinin toplamda 30 metre olduğu kaydedildi. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bulunan bulvara 20 bin ton dolayında sıcak asfalt döküldüğü belirtilirken, yol çizgilerinin de tamamlanarak bir süre önce trafiğe açıldığı ifade edildi. Alt yapı çalışmalarının da yapıldığı işaret edilen Ali Marım Bulvarı ile söz konusu kavşaktaki yeni düzenlemelerle bölge trafiğinde büyük rahatlamalar yaşandı.