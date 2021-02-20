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Denizli Büyükşehirden asırlık bir yatırım daha

20.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik aks noktalarından biri olan Ali Marım Bulvarı ile bölge için hayati önemi bulunan kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik aks noktalarından biri olan Ali Marım Bulvarı ile bölge için hayati önemi bulunan kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Tarihi bir yatırımla 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olmak üzere 8 şeritli yapılan 30 metre genişliğindeki yola 20 bin ton asfalt döküldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentin önemli trafik arterlerinden biri olan ve sürücü pisti olarak da kullanılan Ali Marım Bulvarı’nda başladığı düzenleme çalışmasını bir süre önce tamamlayarak asırlık bir yatırıma daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tamamlayarak trafiğe açtığı projeyle Ali Marım Bulvarı’nın yanında bölge için hayati önem taşıyan Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde bulunan dev kavşak da düzenlenerek hizmete sunuldu. Çalışmayla Ali Marım Bulvarı 4 şerit gidiş 4 şerit geliş olmak üzere toplamda 8 şerit olarak düzenlenirken, yol genişliğinin toplamda 30 metre olduğu kaydedildi. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bulunan bulvara 20 bin ton dolayında sıcak asfalt döküldüğü belirtilirken, yol çizgilerinin de tamamlanarak bir süre önce trafiğe açıldığı ifade edildi. Alt yapı çalışmalarının da yapıldığı işaret edilen Ali Marım Bulvarı ile söz konusu kavşaktaki yeni düzenlemelerle bölge trafiğinde büyük rahatlamalar yaşandı.

"Denizlimizin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli trafik arterlerinden biri olan Ali Marım Bulvarı ile kavşak düzenleme çalışmasını tamamlayarak hizmete aldıklarını söyledi. Projenin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini, bulvar ve kavşak düzenlemeleriyle yol güvenliği ve konforunun had safhaya çıkarıldığını vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimizin güzelliğine güzellik katmaya, vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin ulaşım anlamında bir ihtiyacını daha gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

“Dört dörtlük bir bulvarımızı ve kavşağımızı daha hizmete aldık”
Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için projenin etap etap tamamlandığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, çalışmayla bölge trafiğindeki tüm olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını anlatarak, "Çok şükür vatandaşlarımızın talebini karşıladık ve alt yapısıyla birlikte dört dörtlük bir bulvarımızı ve kavşağımızı daha hizmete aldık. Allah’ım vatandaşlarımıza kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin, tüm şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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