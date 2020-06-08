Denizli Büyükşehir’den Beyağaç’a modern altyapı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Beyağaç ilçesinde 70 km içme suyu ve 47 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 117 km’lik altyapı çalışmasını tamamladı. Öte yandan DESKİ, 1000 metreküplük içme suyu deposu da yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Beyağaç ilçesinde uzun uğraşlarla sürdürdüğü alt yapı çalışmalarını tamamladı. İlçenin alt yapı sisteminin günümüz şartlarınca ihtiyaçları karşılamıyor olması, muhtelif sokaklarında ise kanalizasyon ve içme suyu hattı bulunmaması nedeniyle bir süre önce çalışma başlatan DESKİ, ilçeye 70 kilometre içme suyu hattı ile 47 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 117 kilometrelik altyapı hattı döşedi. Büyükşehir DESKİ ayrıca Beyağaç ilçesinin ihtiyaçlarından olan 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. Beyağaç ilçesini modern bir alt yapıya kavuşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçede üst yapı çalışmalarına da başladı.

“Beyağacımızı, omuz omuza daha ileriye taşyacağız.”

Beyağaç’ın alt ve üst yapısıyla örnek bir ilçe olacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Şükürler olsun, vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Denizlimizi, Beyağacımızı omuz omuza daha ileriye taşıyacağız. Bunu tüm vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

