Denizli Büyükşehir’den Hocalı şehitleri için anma programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hocalı Soykırımı’nda şehit edilen Azerbaycanlı soydaşlarımız için anma töreni düzenleyecek. Hocalı Soykırımı Anıtı önünde yapılacak törenin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda "Soykırım Sergisi" ve "Hocalı Soykırımı ve Karabağ Meselesi" konulu online konferans gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı’nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek. "26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı’nın 29. Yılı" adlı anma programı 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelengin ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Program aynı gün saat 11.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda açılacak olan Azerbaycan-Karabağ Hocalı Soykırımı Sergisi ve saat 14.00 ve 20.30’da eğitimci-yazar Sedat Serdaroğlu’nun Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından vereceği "Hocalı Soykırımı ve Karabağ Meselesi" konulu online konferans ile devam edecek.