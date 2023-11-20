Denizli, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivaline akın etti

Festivalde kadınların açtığı 245 stant ile kadınlar el emeği göz nuru olan eserleri üretip satma imkanı buldular.

Denizlililer, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’ne akın etti. On binlerce kişi konserlerden söyleşilere birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir hafta sonu geçirirken kadınların açtığı 245 stantta el emeği göz nuru eserleri görüp satın alma imkanı buldu. Başkan Zolan, üreten, çalışan ve Türkiye’nin geleceğini inşa eden evlatları yetiştiren kadınların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ikincisini düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali tam not aldı. 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden sihirbaz gösterimlerine birbirinden renkli etkinlikler düzenlenirken Denizlililer hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne akın etti. Kadınların 245 stantta el emeği göz nuru eserlerini sergilediği festivalin ilk günü ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun sevilen eserlerini Denizlililer için seslendirdi. Onbinlerce Denizlilinin birbirinden renkli etkinliklerle tadını çıkardığı festivalin hafta sonu programında ise tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci bir söyleşi gerçekleştirdi. Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Elif Buse Doğan’ın verdiği konser yoğun ilgi çekerken, eğitimci yazar Dilek Cesur’un gerçekleştirdiği söyleşi salonu hınca hınç doldurdu. Festivalin finalinde ise ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı.

“FESTİVALİN FİNALİ GİRİŞİMCİ KADINLAR GÜNÜ’NDE”

19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Günü’nde finali gerçekleştirilen festivale ünlü şef Büşra Zambak bir söyleşi ile renk katarken, 3 gün süren etkinlikte uzman isimler ebru sanatı, keçe ile şal süsleme, girişimciler için yurtdışı satış, estetik uygulamaları, yaradılış mikrokozmoz-makrokozmoz, yogoyla tanışma konularında workshop (çalışma atölyesi) ve eğitimler verdi. Tiyatro gösterilerinin de gerçekleştirildiği festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapıldı. Üç gün dolu dolu geçen festivalde 245 kadın stant açarak el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Bir yandan eserlerini satarak aile ekonomilerine katkı yapan kadınlar diğer yandan Türk el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağladı.

“DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN DOSTU BİR ŞEHİRDİR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, festivalde stant açan kadınlara katılım belgelerini eşi Berrin Zolan ile birlikte verdi. Sık sık festivali ziyaret ederek programlara katılan Başkan Osman Zolan, 3 gün süren festival ile üreten kadınların önünü açıp onlara destek olmak için gayretlerini sürdürdüklerini söyledi. Festivale katılan sanatçılar, eğitimciler ve üreten kadınlarla tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, “Biz üreten, çalışan ve ülkemizin geleceğini inşa eden evlatları yetiştiren kadınlarımızın her zaman yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi kadın dostu bir şehirdir. Denizimiz sizlerle birlikte daha da güzele daha da iyiye hep beraber gidecektir inşallah” dedi.

