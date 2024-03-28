YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Büyükşehrin iftar sofrasında 10 bin kişi bir araya geldi

Denizli Büyükşehrin iftar sofrasında 10 bin kişi bir araya geldi

İHA İHA
28.03.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karahasanlı Mahallesi’nde 10 bin kişilik iftar sofrası kurdu.

Denizli Büyükşehrin iftar sofrasında 10 bin kişi bir araya geldi

Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Osman Zolan, “İnşallah yine hizmet destanları yazmayı Allah’ım bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı bu kez Karahasanlı Mahallesi’ne taşındı. Hilal Cami önünde düzenlenen on bin kişilik iftar programında Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan iftara gelen vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte ise binlerce vatandaşla ellerini semaya açarak dua eden Başkan Zolan mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı.

Sandıktan nasıl bir sonucun çıkacağının belli olmadığını ifade ederek helallik isteyen Zolan, “Biliyorsunuz 31 Mart’ta seçim olacak. Oradan çıkacak sonucu Allah’ım bilir. Hepiniz haklarınızı helal edin. İnşallah yine hizmet destanları yazmayı Allah’ım bizlere nasip etsin. İnşallah durmak yok yola devam diyoruz.” Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hep birlikte ulaşmayı dileyen Başkan Zolan, “Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gönül soframızda bir araya geldiğimiz için, bu güzellikleri bizlere yaşattığımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 24 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Başarılı sporcu adını şampiyonluğa yazdırdıBaşarılı sporcu adını şampiyonluğa yazdırdı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandıDüzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 28 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:30
Yatsı
20:46
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.