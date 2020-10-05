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Denizli Devlet Hastanesi’nde PCR Laboratuvarı kuruldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.

Denizli Devlet Hastanesi’nde PCR Laboratuvarı kuruldu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi’nde korana virüs testi yapılabilmesi için PCR Laboratuvarı kurulduğunu açıkladı.
Korana virüs salgını ile mücadele önemli bir yer tutan ve testlerin hızlı sonuçlanmasında önemli rol oynayan PCR laboratuvarı sayısı Denizli’de ikiye çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine ek olarak Denizli Devlet Hastanesi’nde oluşturulan PCR laboratuvarında da korana virüs testleri yapılabileceği açıklandı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk kurulan laboratuvar ile birlikte vatandaşların daha kısa süre içerisinde sonuçlara ulaşabileceğini belirtti. Öztürk, “Korona virüs hastalarını tespit etmek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla test sayısının arttırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla ilimize 1 adet PCR cihazı gönderildi. Cihazın gönderilmesinin ardından Müdürlüğümüz tarafından Denizli Devlet Hastanesi’nde planlamalar yapıldı” dedi.

“Denizli Devlet Hastanesi’nde PCR testleri çalışılmaya başlandı”
Laboratuvarda görev yapacak sağlık çalışanlarının gerekli eğitimleri aldığını belirten Öztürk, “Denizli Devlet Hastanesi’nde PCR testleri çalışılmaya başlandı. Testlerin daha hızlı sonuçlanması, korona virüs ile mücadelede önemli bir faktör olacak. PCR laboratuvarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizli Devlet Hastanesi’nde PCR Laboratuvarı kuruldu

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