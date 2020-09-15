Denizli dünya kentleri ile yarışıyor

Dünya Doğan Hayatı Koruma Vakfı’nın düzenlediği, Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 ülkeden 58 ayrı kent arasında şampiyon olmak için yarışıyor. Yarışma hakkında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlilileri oy kullanmaya davet etti.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda, Türkiye şampiyonunun Denizli Büyükşehir Belediyesi olduğu açıklanmıştı. Şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen yarışmanın Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez 27 ülkedeki Paris, Los Angeles, Mexico City, Buenos Aires, Jakarta gibi 58 ayrı kent arasında da şampiyon olmak için online oylamaya katıldı. Online oylamalar https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden ve sosyal medya mecralarından yapılmaya başlandı.

Günde 4 oy kullanılabilir

https://welovecities.org/tr/denizli/ adresindeki "Denizli İçin Oy Ver" sayfasında yer alan "Şimdi Oy Ver" linkini tercih ederek oy vermenin yanında sosyal medyadan da Denizli için tercih hakkı kullanılabilecek. Bunun için ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarında yapılacak tüm paylaşımlarda #WeLoveDenizli etiketi kullanmak yeterli olacak. Oylamalar 11 Ekim 2020’ye kadar sürecek. Bu tarihteki en fazla oy ve etiket alan şehir dünya şampiyonu olacak.

“Bu gurur hepimizin”

Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, çevre duyarlılığı hassasiyeti ile dünya kentleri arasında rekabet etmesinin mutluluk ve guru kaynağı olduğunu dile getiren Zolan, “Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli’ye kavuştuk. Doğa ve çevreye bakışımız ve duyarlılığımız her zaman en üst seviyede oldu, olmaya da devam edecek. Hazırladığımız İklim Değişikliği Eylem Planı ile örnek olduk, öncülük ettik. Türkiye şampiyonluğumuzla gurur duyduk, mutlu olduk. Şimdi 27 ayrı ülkeden 58 kent ile yarışıyoruz. Tekrar herkesi şehrimize oy vermeye davet ediyorum. Haydi Denizli, şehrine oy ver. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

