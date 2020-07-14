Denizli Eğitim Bir Sen’den Ayasofya açıklaması

Denizli Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Ayasofya Camisinin açılmasına duyulan kin ve nefret söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Öselmiş, “Ayasofya Camisinin Açılmasına Karşı Kininiz Niye?” dedi. Öselmiş, “Ayasofya Camisinin açılmasını Cumhuriyet değerlerine bağlamaları, bunun Cumhuriyet ile bir hesaplaşma olarak görmeleri ne kadar sığ bir düşüncede olduklarını belirtmek isterim. Dış kaynaklardan gelen söylemlere benzer bir söylem içinde olmaları neye ve kime hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Denizli Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Ayasofya Camisinin açılmasına duyulan kin ve nefret söylemlerine karşın açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camisinin açılmasına karşı dünyanın dört bir yanından ve özellikle içeriden gelen seslerin ardı arkası kesilmediğini belirtti. Dışarıdan gelen sesleri anlayabildiklerini ancak içeriden gelen sesi anlamakta zorlandıklarını söyledi. Fethin nişanesi olan Ayasofya Camisinin yeniden ibadete açılması hakikatin ikamesi, hakkın iadesi, haksızlığın, hukuksuzluğun izolesi olduğunu anlattı. Başkan Öselmiş, “Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, feth edenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki zemindir. Memur-Sen olarak, kararı tıpkı milletimiz gibi bağımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadime sahip çıkılması yönüyle de onur vesikası olarak kabul ediyoruz. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde “müze” vasfını hiç kazanmayan Cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya, kendi gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırlarından, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu gibi hep olması gerektiği gibi Cami olarak millete ait ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne, hakikatine kavuşmuştur” diye konuştu.