YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli emniyetinden kaçakçılara darbe

Denizli emniyetinden kaçakçılara darbe

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve eşya kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve eşya kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve tütünle doldurulmuş sigaraya el konuldu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 bin 17 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara ve 206 adet kaçak eşyaya el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı

Denizli Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:59
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.