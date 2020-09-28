Denizli emniyetinden kaçakçılara darbe

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve eşya kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve tütünle doldurulmuş sigaraya el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 bin 17 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara ve 206 adet kaçak eşyaya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

