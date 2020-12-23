Denizli Gürültü Eylem Planı 2021 sonunda tamamlanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin geçtiğimiz mayıs ayında imzaladığı protokol gereği Denizli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi birinci koordinasyon toplantısı yapıldı. Online olarak yapılan toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TUBİTAK-MAM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, KGM 2. Bölge Müdürlüğü, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda Denizli İli Stratejik Gürültü Haritalarına göre Denizli’nin gürültü azaltım senaryolarının uygulanacağı Gürültü Yönetim Alanları belirlendi. Belirlenen Gürültü Yönetim Alanlarında uygulanabilecek önlemler ve ileriye yönelik senaryolar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. Denizli Gürültü Eylem Planı’nın 2021 yılı sonuna kadar hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Vatandaşların görüşleri alınacak

Çalışmalarla Denizli’de çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı ve çevresel gürültü kalitesinin korunmasının gerekli olduğu yerlerde alternatifli çözümler üretilecek. Gürültü olan yerlerde kısa, orta ve uzun vadede önlemler alınarak, sessiz alanların korunması sağlanacak. Anketlerle vatandaşların görüşünün de alınacağı çalışma sonunda, söz konusu bölgelerde yayılan gürültü düzeyinin istenilen gürültü sınır değerlerine getirilmesine yönelik hız sınırlaması, çevre yollarının kullanımı, sessiz asfalt uygulaması, bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları ve sessiz toplu taşıma araçları, gürültü bariyerleri, yeşil bariyerler gibi alternatif uygulamalar yapılacak.

"Hedef daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir Denizli"

Gürültü kirliliğinin, çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın gürültüden uzak, sessiz ve sakin, sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacı ile projeler gerçekleştiriyoruz. Daha huzurlu ve daha yaşanılabilir bir Denizli için gayret ediyoruz. Bu kapsamda, çevresel faktörler nedeniyle oluşan gürültünün insan sağlığı ve huzuru üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne alarak Denizli İli Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması çalışmamızı başlattık. Denizli Gürültü Eylem Planı’nı 2021 yılı sonuna kadar hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

