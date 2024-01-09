Denizli, Heimtextil Fuarı’nda 80 katılımcıyla temsil ediliyor

Denizli’nin ev tekstili sektöründe önemli bir güce sahip olduğu vurgusunda bulunan DENİB Başkanı Memişoğlu, "İlimiz sadece Türkiye’de değil, dünyada da çok önemli bir oyuncu konumunda” dedi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında bulunan Heimtextil Fuarı, 09-12 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenleniyor. Denizli firmalarının 80 stant ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)’nin Turkish Towels markasıyla 8. kez katılım sağladığı fuara yine Denizli damga vuruyor. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin Heimtextil 2024 Fuarı’nda bir kez daha güçlü bir şekilde temsil edildiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu;

“Heimtextil Fuarıyla yeni bir yıla başlıyoruz. Geçtiğimiz sene DENİB olarak 20 farklı yurtdışı pazarlama programı gerçekleştirmiştik. Tam anlamıyla yurt dışı organizasyonlarına odaklandığımız bir yıldı. Bu sene Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Heimtextil Fuarı’na sekizinci kez katılıyor ve misafirlerimizi standımızda ağırlıyoruz. Ayrıca yenilikçi ve vizyoner tasarımcılar tarafından üretilen ‘DENİB Desing 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın kazanan tasarımlarını da stant alanımızda tanıtıyoruz.”

“DENİZLİ EV TEKSTİLİ ALANINDA ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİP”

Denizli’nin ihracat ve ticaret konusundaki deneyiminin tekstil sektöründe tartışmasız başarıya sahip olduğunu ifade eden DENİB Başkanı Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak, bu başarıyı devam ettirmek için sürdürülebilir ihracat hedefimize ulaşmanın en iyi yolu olarak gördüğümüz yüz yüze görüşme fırsatı sunan tüm etkinlikleri destekliyoruz. Şüphesiz ev tekstili sektörünün en güçlü organizasyonlarından biri Heimtextil Fuarı. Heimtextil 2024’te Denizli 80 katılımcıyla temsil ediliyor, bu da fuar katılımcısı olan Türk ihracatçılarımızın yaklaşık yüzde 30’u anlamına geliyor. Ülkemizin yıllık havlu ihracatının yüzde 75’i, bornoz ihracatının yüzde 65’i ve nevresim ihracatının yüzde 55’i ilimizden gerçekleştiriliyor. Bu oranlar Denizli’nin ev tekstili sektöründe önemli bir güce sahip olduğunu açıkça kanıtlıyor. Öte yandan, 6 milyar dolarlık dünya havlu pazarından Denizli olarak yüzde 7’ye yakın pay alıyoruz. Bu veriler gösteriyor ki, ilimiz sadece Türkiye’de değil; dünyada da çok önemli bir oyuncu konumunda” dedi.

“TURKİSH TOWELS”IN MARKALAŞMA YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR”

Denizli İhracatçılar Birliği olarak markalaşmaya ve tasarıma uzun yıllardır önem verdiklerini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Turkish Towels" markasıyla dünyanın dört bir yanında tanıtım ve iletişim faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, “2016 yılında başladığımız markalaşma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, fuar alanının en yoğun noktalarında, metro istasyonlarının girişlerinde “Turkish Towels” temalı reklam alanları kiraladık. Burada amacımız Türk havlusunun ve sektörümüzün bilinirliğini daha üst seviyelere taşımak. Denizli İhracatçılar Birliği olarak tasarım ve marka konularında öncü olma hedefimiz var. Bilindiği gibi Denizlili ihracatçılarımızı öne çıkaran temel noktalar sürdürülebilir üretim, tasarım, kalite ve inovasyon. Ana pazarlarımızda faaliyet gösteren markalar ve müşteriler bu konulara özel önem verdiği için Denizlili üreticiler bu konularda teknik açıdan yetkinlik sağlamak için ekstra bir çaba sarf ediyor. Heimtextil Fuarı’nı bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Heimtextil Fuarı hem Denizli hem de sektör için aslında bir bayram niteliğinde. İlimizden en güçlü katılım sağladığımız etkinlik. Katılımcı 80 firmanın yanı sıra, 100’den fazla ziyaretçi firma fuarda yerini alacak. Denizli’den 1500 kişinin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. 9 Ocak’tan 12 Ocak’a kadar sürecek olan fuarın tüm ihracatçılarımız ve sektör adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

