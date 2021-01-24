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Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

24.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü için ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece yarısından itibaren ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yayınladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Denizli’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü gece 02.00’den 23.00’e kadar sürecek fırtına, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü için ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.
Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece yarısından itibaren ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
"Denizli’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü gece 02.00’den 23.00’e kadar sürecek fırtına, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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