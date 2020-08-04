YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli ihracatta büyüyor

Denizli ihracatta büyüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Denizli ihracatı, yüzde 6,7 artış göstererek 298 milyon dolar olurken DENİB üyelerinin ihracatı ise yüzde 4,2 artışla 216,5 milyon dolar oldu.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Temmuz ayında DENİB ve Denizli’nin ihracat rakamlarını açıkladı. Kurban Bayramı sebebiyle eksik iş gününe rağmen artış olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Denizli ve DENİB ihracatında yaşanan artış adeta “Bayram Hediyesi” oldu” dedi. İhracat rakamlarını açıklayan Başkan Memişoğlu, “Denizli ihracatı yüzde 6,7 yükselişle 298 milyon dolar olurken, DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 4,2 artışla 216,5 milyon dolar olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
DENİB’den 157 ülkeye ihracat
Ocak-Temmuz döneminde DENİB üyeleri tarafından 157 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Memişoğlu, “Yılın ilk yedi aylık verileri ışığında birinci sırayı 160,3 milyon USD’lik ihracatla İngiltere alırken, ardından 152,5 milyon dolar ile Almanya, 107,5 milyon dolar ile ABD, 79 milyon dolar ile İtalya ve 63,3 milyon dolar ile Hollanda geldi. İlimiz ihracatından en çok pay alan sektör konumunda bulunan tekstil ve konfeksiyonda temmuz ayında yüzde 17,3 oranındaki artışla ulaşılan 126,7 milyon USD değerindeki ihracat dikkat çekti. Pandemi dönemi sonrasında haziran ve temmuz aylarında yükselişini sürdüren ihracatımızın yılın geri kalan bölümünde de artmasını, böylelikle hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının devamını hedefliyoruz” diye konuştu.
“DENİB ihracatının yükselişi güçlü toparlandığımızın bir göstergesi”
Pandemi döneminde küresel taleplerde yaşanan gerilemenin ihracatı etkilediğini belirten Memişoğlu, “Mayısta 126 milyon dolar, haziranda ise 183 milyon dolar olan DENİB ihracatının temmuz ayında 216,5 milyon dolara ulaşması güçlü toparlanma yaşadığımızın önemli bir göstergesi. Dinamik yapılarıyla ön plana çıkarak fark oluşturan ve yeni değişkenlere hızla ayak uydurabilen ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNERAşk pozuAşk pozu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:45

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.