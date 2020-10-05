Denizli İl Jandarma Komutanlığı geçen ay 865 olayı aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayı boyunca kent genelinde kaçakçılık, terör ve asayiş olaylarını önlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların sonucunda meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayında gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında, meydana gelen 886 olaydan 865’ini aydınlattı. Yapılan uygulamalarda, 27 bin 417 şahıs, 8 bin 485 araç sorgulaması yapılırken, 147 aranan şahıs ve 4 araç yakalandı, 10 kayıp şahıs bulundu.

Şahıslar, araçlar ve ikametlerde yapılan aramalarda, 36 adet tabanca, 135 adet av tüfeği, 249 adet mermi, 45 adet kesici alet ve 25 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

